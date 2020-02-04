Вчера в саратовском аэропорту «Гагарин» для дозаправки приземлялся вертолет правительства Туркменистана. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказал сотрудник аэропорта Максим Жминда.

Правительственный борт, вертолет Sikorsky S-92, совершал перелет из Лондона, где проходил техническое обслуживание, в Ашхабад. В аэропорту «Гагарин» геликоптер садился для дозаправки.

Судя по фотографиям позолоченных перил трапа, вертолет отличается богатством и роскошью внутренней отделки. К сожалению сфотографировать его изнутри не получилось.