Жительница Саратова обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Доверчивая жительница Саратова перевела деньги на лечение ребенка, но оказалось, что ее обманули мошенники. В группе прихожан одного из православных храмов города появилось сообщение о сборе средств для лечения больного ребенка. Бескорыстная 52-летняя прихожанка, прочитав историю, перевела пять тысяч на операцию «нуждающемуся» ребенку.

Спустя некоторое время, женщине стало известно, что группу взломали мошенники, а деньги уже отправились на личные нужды неизвестных.

В полиции возбудили уголовное дело, мошенников еще предстоит найти.