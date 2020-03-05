Весеннее половодье в Саратовской области ожидается ниже нормы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам территориальных образований.

Два дня в регионе проходили противопаводковых учения в 24 муниципальных районах, в частности в Романовском, Балашовском и Петровском.

В Балашовском районе специалисты проверили готовность к весеннему паводку и ликвидации его последствий. По состоянии на 4 марта уровень половодья в реке Хопер достиг 557 сантиметров при допустимых 920.

В романовском провели практическую тренировку, а также проверили необходимую технику на готовность. А в Петровском районе собрали комиссию и обсудили взаимодействие ведомственных структур при нештатной ситуации.