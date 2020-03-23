В ГУ МЧС под руководством зампреда регионального правительства Романа Бусаргина провели внеплановое заседание КЧС и ОПБ. Присутствующие обсудили вопрос обеспечения дорожно-транспортного сообщения в области. Главы муниципальных районом подключили к обсуждению посредством селекторной связи.

Напомним, что из-за внезапного снега занесло дороги в Хвалынском районе с 47 по 140 километры. На этом участке имеется объездной путь через село Алексеевка.

По видеосвязи начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Хвалынского района Елена Гурьянова доложила, что сейчас на дорогах работают 14 снегоуборочных машин, полицейские и спасатели. Поблизости имеются четыре пункта обогрева, а ситуация на дороге постоянно отслеживается.