Основные площади садов — 74% Саратовской области сосредоточены в шести правобережных районах: Ртищевском — 2,5 тыс. га, Хвалынском — 1,8 тыс. га, Саратовском — 0,8 тыс. га, Петровском — 0,7 тыс. га, Вольском — 0,7 тыс. га, в Саратове — 0,919 тыс. га. Площади под садами в этих районах ежегодно увеличиваются.

В районах Правобережья весенняя закладка садов запланирована на площади 205 га. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства области. Основной объем работ приходится на садоводческие хозяйства Хвалынского района — до 75% от плана закладки.

В питомниках области для проведения весенних работ выращено более 720 тысяч саженцев плодовых культур и 130 тысяч саженцев ягодных культур, что полностью закрывает потребность в посадочном материале.