Все желающие могут взять здесь необходимую одежду.

Как сообщили в соцсетях пользователи, неожиданный по формату пункт раздачи поношеной, но ещё хорошей одежды открылся на одной из улиц Вольска Саратовской области.

Прямо на заборе одного из домовладений развешаны вещи, впольне пригодны для носки. Кому-то своё «добро» уже надоело или просто не подходит, но вполне может приглянуться другим.

Примечательно, что этот пункт работает совершенно бесплатно. Сдавать сюда предметы гардероба могут также все желающие.

Фото: Алексей Глыва