В Саратовскую область наконец пришла по-настоящему весенняя погода. Такой прогноз жителям области озвучили в региональном Гидрометцентре сегодня, 21 марта.

С понедельника по пятницу погода установится мартовская, без осадков. Сегодня, в понедельник, в некоторых районах области наблюдался небольшой снег, но на нем осадки обещали закончиться до конца недели.

А вот ветер в Саратовской области обещают сильный. Он подует с северо-западного направления и будет достигать до 15-18 метров в секунду. К концу недели направление ветра поменяется на южное.

Ночью в регионе по-прежнему будет сохраняться минусовая, немного морозная погода. Столбик термометра покажет от -3 до -8 градусов.

Днем саратовцы почувствуют долгожданное потепление. Температура воздуха будет от +2 и прогреется до +7 градусов. Такая погода продержится всю неделю до выходных, однако на них погодные условия могут слегка испортиться.

Перемена минуса на плюса и обратно создает опасность возникновения гололедицы на дорогах. Также мартовская оттепель неизменно грозит сходом снега и падением сосулек с крыш. Из-за этого саратовцам стоит быть осторожнее, внимательно выбирать маршруты для перемещения. Также предупреждение касается и водителей.