Домой Рубрики Новости Саратова Весна встретит Саратов погожим тёплым днём РубрикиНовости Саратова Весна встретит Саратов погожим тёплым днём По Новости Саратова - 01.03.2022 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Первый день весны в Саратове ожидается солнечным. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем 1 марта в Саратове 0, +1 градус. Ветер северо-восточного направления до 8 м/с. Осадки в течение дня не прогнозируются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Демонтирована рекламная конструкция у сквера Петру Первому в Саратове Водитель ВАЗа погиб в столкновении с «Chevrolet Niva» под Саратовом 1 марта — День кошки в России ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Демонтирована рекламная конструкция у сквера Петру Первому в Саратове Новости Саратова - 01.03.2022 0 В Саратове продолжаются работы по благоустройству сквера Петру Первому. Pешением Арбитражного суда Саратовской области было удовлетворено исковое заявление администрации города о признании недействительным разрешения на... Водитель ВАЗа погиб в столкновении с «Chevrolet Niva» под Саратовом 01.03.2022 1 марта — День кошки в России 01.03.2022 Весна встретит Саратов погожим тёплым днём 01.03.2022 Назначен новый прокурор Ершовского района 28.02.2022