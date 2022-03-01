Первый день весны в Саратове ожидается солнечным.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем 1 марта в Саратове 0, +1 градус.

Ветер северо-восточного направления до 8 м/с.

Осадки в течение дня не прогнозируются.