Саратовский регоператор АО «Ситиматик» продолжает кампанию по заключению договоров с садоводческими товариществами на оказание услуги по обращению с ТКО. За весенний период почти 100 СНТ подали документы на заключение договора, пополнив ряды сознательных и ответственных дачников.

Регоператором созданы все условия для заключения договоров на оказание услуги по обращению с ТКО с садоводческими и дачными некоммерческими товариществами. Начисление платы для заявившихся товариществ производится исходя из фактического объема оказанной услуги, количества машинорейсов и вывезенных контейнеров. В свою очередь СНТ обязано создать и содержать площадку для накопления ТКО.

— К сожалению остаются недобросовестные СНТ, игнорирующие требование законодательства и не заключающие договор на услугу по вывозу коммунальных отходов. Так образуются переполнения на контейнерных площадках на въездах в города или стихийные свалки вдоль дачных массивов. Недавно, по нашему обращению, Прокуратурой Воскресенского района были внесены представления председателям 16 СНТ, уклонявшимся от договоров. Но многие дачники после заключения договора видят порядок. Возводятся новые площадки, обращение с отходами становится цивилизованным. И после заключения одного договора, соседние СНТ тоже приходят к нам, исчезают свалки у дорог к дачам. Так реализуется одна из важнейших задач «реформы чистоты, — сообщил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.



Напомним, что все юридические лица, предприниматели, а также садоводческие и иные товарищества области обязаны заключить договор на обращение с твердыми коммунальными отходами с Саратовским регоператором АО «Ситиматик». Подробную консультацию по данному вопросу ответственные лица могут получить по телефону контакт-центра: +7-845-225-64-90.