Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе своей рабочей поездки в Саратов встретился с жителями микрорайона Ласточкино.

Жители района рассказали спикеру об отсутствие дорог и социальной инфраструктуры.

— Мы живем, как на острове. Единственный выезд — спуск с Романтиков, проходит через Черниговскую, где закрыт участок, объездные пути не подготовили, дорога разбита. В плохом состоянии и дорога через гаражи. Кроме того, есть проблемы с транспортом, если бы от 3-й Дачной и обратно в микрорайон шел транспорт раз в полчаса, хотя бы, это бы разгрузило проблемы, — сказали люди.

Вячеслав Володин поручил главе Саратова Михаилу Исаеву сделать ревизию микрорайона и обсчитать, сколько стоит решение проблем. Кроме того, он пообещал, что весной, как только можно будет начать строительство дороги, сделать дорогу на улице Романтиков.