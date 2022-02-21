Завершен сбор предложений по выбору общественных территорий, которые, по мнению горожан, необходимо благоустроить в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Напомним, с 14 по 20 февраля свои идеи саратовцы могли оставить через платформу обратной связи либо через онлайн-форму.

Все поступившие предложения в течение недели будут обработаны и представлены на рассмотрение общественной комиссии, которая сформирует перечень территорий для проведения рейтингового голосования.

Выбирать территории жители будут в единые дни голосования с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе za.gогоdsrеdа.ru.

Скверы, парки и площади, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.