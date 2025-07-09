Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск

Июль — то самое время, когда все думают об отпуске: одни уже вернулись из него, другие только собираются. Онлайн-кинотеатр Wink.ru собрал чемодан премьер, которые продлят отпускное настроение или создадут его. Вместе с новой летней афишей зрители отправятся в детство всей семьей, оценят фестивальные хиты, дождутся развязки детективных историй и откроют новую главу в жизни полюбившихся героев.



Теплая и по-настоящему летняя история о детстве, первой влюбленности, дружбе и настоящих приключениях ждет зрителей картины «Поле чудес» (6+) с Еленой Лядовой и Денисом Шведовым в главных ролях. Дружная компания детей каждое лето проводит на даче. Их секретное место встречи — построенный своими руками штаб посреди кукурузного поля. Но приезжий бизнесмен собирается выкупить поле и построить там строительный рынок. Теперь главная цель ребят — любой ценой спасти любимое место. Фильм уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.



В сказке «Соловей против Муромца» (6+) на ратном поле легендарные богатыри …в броне гигантских роботов. В роли Соловья-разбойника — Никита Ефремов, Илью Муромца играет Владимир Любимцев. Посмотреть эту историю можно с 10 июля.



Поддержит сказочную линию анимационное продолжение истории о героях, которые расследуют магические преступления, — «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»» (6+). Сестра и брат Гретель и Ганзель работают в отделе магической безопасности, который расследует самые запутанные преступления в волшебном мире. Их новая миссия — выяснить, кто и зачем погрузил принцессу в загадочный сон. Мультфильм уже можно посмотреть в Wink.ru.



Более старшую аудиторию настроит на летний лад комедийное роуд-муви «Туда» (16+) с Ириной Старшенбаум и Петром Фёдоровым. Это история о совместном путешествии двух очень разных людей — две противоположности, пять живописных городов, 1 500 километров на обычном такси и миллион эмоций на пути друг к другу.



Сюжет фильма-приключения о дружбе человека и дикого животного «Школа мистера Пингвина» (16+) основан на реальных событиях. Учитель английского языка Том находит на берегу океана ослабевшего пингвина. Вместе они учат избалованных школьников доброте, заботе и английскому. Зрители Wink.ru увидят этот фильм 17 июля.



Для тех, кто любит истории с продолжением — целая библиотека сериалов. 10 и 17 июля Wink.ru покажет заключительные серии драматического сериала «Фишер. Затмение» (18+) из линейки Wink Originals с Иваном Янковским, Ириной Старшенбаум, Никитой Худяковым, Александром Яценко и Андреем Максимовым.



В сюжете проекта «Без прикрытия» (18+) зритель будет наблюдать за судьбами двух братьев-близнецов: один — первоклассный вор, а второй — оперативник в полиции. Обоих сыграет Михаил Тарабукин. Первая серия уже доступна в Wink.ru.



Cериал «Сломанная стрела» (18+) — это остросюжетная драма с Евгением Шириковым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Капитан СОБРа, переживающий потерю семьи, сталкивается с нелегальными золотоискателями. По силам ли опустошенному человеку противостоять преступникам? Премьерную серию уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре.



Июльская мелодия не была бы по-настоящему летней без нотки юмора и иронии. Поэтому любимые артисты — Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Павел Деревянко, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Глеб Калюжный и Нонна Гришаева — дарят новую жизнь лучшим монологам Михаила Жванецкого в фильме-концерте «Жванецкий» (16+). Фильм-концерт уже доступен для просмотра.



Даты цифровых премьер могут измениться по инициативе правообладателей.

Реклама

Токен 2W5zFGxk7WG

ИНН 7707049388