В пятницу 22 октября в Саратове сохраняется пасмурная погода. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха в Саратове днем составит +15 градусов. 

Ветер юго-западный с порывами до 17 м/с. Осадков не ожидается.

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