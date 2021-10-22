Домой Рубрики Новости Саратова Ветер значительно усилится в Саратове РубрикиНовости Саратова Ветер значительно усилится в Саратове По Новости Саратова - 22.10.2021 110 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В пятницу 22 октября в Саратове сохраняется пасмурная погода. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха в Саратове днем составит +15 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 17 м/с. Осадков не ожидается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Частный сектор в Саратове остался без воды до вечера Водитель «Daewoo Nexia» в Ленинском районе Саратова влетел в столб Пьяный житель Саратовской области едва не спалил дом из-за сигареты ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Частный сектор в Саратове остался без воды до вечера Новости Саратова - 22.10.2021 0 Сегодня, 22 октября, примерно до 20:00 из-за ремонтных работ часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает ОО "КВС". Воды не будет в частном секторе... Водитель «Daewoo Nexia» в Ленинском районе Саратова влетел в столб 22.10.2021 Как создать благоприятные условия для развития 5G в России: комплексное исследование... 22.10.2021 Пьяный житель Саратовской области едва не спалил дом из-за сигареты 22.10.2021 В Ленинском районе Саратова столкнулись «Opel» и «Priora» 22.10.2021