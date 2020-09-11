В Год памяти и славы ветеран Великой Отечественной войны рассказал о своей фронтовой жизни. Его воспоминания опубликованы на сайте администрации Энгельсского района.

Участник войны Федор Ивлев прошел всю войну на разных должностях и званиях, его несколько раз ранили. Материалы ветерана опубликованы во второй книге «Весна Победы», опубликованной в 2005 году.

Войну Федор Ивлев встретил еще курсантом Краснодарского летного училища. Экстренно выпустив курсантов, молодого парня отправили на фронт в звании лейтентанта в Керчь.

Немцы быстро прорвали Керченский фронт и юных офицеров сформировали в отряд спасателей: после бомбежек они разгребали завалы и доставали оттуда пострадавших. Тогда же и суждено было случиться первому бою:

— У нас — автоматы и запасные диски к ним, а у немцев — пушки, миномёты… Погибли в этом бою многие наши ребята. А он длился всего один день, — вспоминает Федор Ивлев.

Во время одной из вылазок в тыл к немцам противники заметили офицеров и начали их обстреливать. Обороняясь, наши бойцы пользовались камни и иные подручные средства. Тогда-то впервые и был контужен Федор Ивлев, оставшись одиноко лежать на поле боя.

Утром его нашли немцы и захватили в плен. Таскаясь вслед за пленными, наш герой встретился с бывшим сокурсником Локотковым, с которым они задумали побег. Остановившись на ночь в Джанкое, уставшие пленные услышали, что кого-то из них отправят на поезде на Украину. Федор Ивлев и его товарищ решили во что бы то ни стало попасть на этот поезд для осуществления задуманного.

В телячем вагоне уставших, обессиленных и слабых пленных перевезли в Херсон и переправили на пароме:

— Мы идём измученные, грязные, много раненых. Отстающих немцы добивают… Я постоянно ощущал, что к нам относятся, как к мусору на дороге, — делится ветеран.

Новоприбывших «гостей» распределили по баракам, где били палками за любую провинность и натравливали овчарок. Скудная еда, кишевшая насекомыми солома для сна, наказания за нелепые «промахи» — вот чем жили тогда пленные.

Во время очередного пешего пути Федор Ивлев по обусловленной договоренности с товарищем, бежал из плена. Однако, друга на месте встрече не оказалось – так они никогда больше и не встретились.

17 дней Федор Ивлев пробыл в плену.

После удавшегося побега некоторое время герой перебирался в по оккупированным немцами территориям, где его никогда не выдавали. Понимающие жители помогали советом и делом – давали место для ночлежки, кормили, хоть и сами нуждались. Встреча с полицейским глубоко засела в памяти Федора Ивлева. Полицейский посоветовал обойти стороной одно из сел, потому что немцы там были особенно жестоки.

Тем временем молодой парень двигался в сторону Курска, к своим. Он заранее знал, что сейчас там разворачиваются страшные бои и спешил на помощь.

Дойдя до границы Орловской области, Федору Ивлеву удалось перейти линию фронта и попасть к советским солдатам. К счастью, после объяснения с начальством, бойца не отправили в русский лагерь, как поступали с некоторыми военнопленными. Позже объявили, что Федор Ивлев отправляется рядовым бойцом во взвод управления телефонистов, а через месяц все документы восстановили и вернули прежнее звание.

В 1942-1943 годах Федор Ивлев оказался под Курском и воевал в одном из известнейших переломных сражений:

— Дивизию сняли с обороны и отправили под Белгород, в деревню Прохоровку. Там и состоялось сражение, в котором я участвовал. Я уже тогда понял, что с немцем всё кончено. Началось наше контрнаступление. Под деревней Берёзовка я получил миномётное ранение в правую ногу. Меня увезли в госпиталь в Башкирию, — рассказывает Федор Ивлев.

Затем по распределению нашего героя отсылали в разные уголки России: в Уфу, Чкалов, Дурасовку, Кувандык, Москву и Луцк.

Во время освобождения Польши Федор Ивлев был назначен командиром взвода связи и отправлен на передовую в состав Украинского фронта. Во время ожесточенных боев фронтовику перебило левую ногу. С тяжелым ранением Федор Ивлев пролежал в госпитале по полгода в Харькове и Москве, где и встретил известия о Победе.

— Из 13 боевых наград, которые я имею, особенно дорог орден Красной Звезды — за бой за Сандомир, медаль «За боевые заслуги», полученная за сражение на Курской дуге, — заключает ветеран свою историю.

Когда окончилась война, Федор Ивлев устроился на работу учителем физики и астрономии в энгельсскую школу №16, потом проработал на заводе имени Урицкого в паросиловом цехе.