В преддверии Дня космонавтики сотрудники Регионального центра допризывной подготовки молодежи была организована встреча студентов Саратовского колледжа мостов и гидротехнических сооружений с ветераном ракетного военного полигона Капустин Яр, отличником военного строительства Ниной Ивашковой.

Отметим, что ее студенческие годы связаны именно с этим техникумом, который она закончила в 1961 году.

— Новость о полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина застала меня за написанием диплома и стала самым ярким воспоминанием в жизни для всех советских людей. В тот день, 12 апреля, все студенты и преподаватели «высыпали» на крыльцо учебного корпуса, устроили митинг. Для нас это был шок, настоящий праздник, – поделилась воспоминаниями ветеран.

Именно в год начала космической эры, получив образование, молодой специалист была распределена на службу на космодром в Капустин Яр. Многие выпускники хотели работать в обороно-промышленном комплексе, но допуск получили только десять человек ее выпуска.

Нина Михайловна рассказала, что именно с полигона Капустин Яр началась история создания советского стратегического ракетного щита. Его по праву называют «колыбелью Ракетных войск стратегического назначения». Космодром Капустин Яр является не только ракетным полигоном, но и крупнейшим испытательным и исследовательским центром, где она прослужила более 40 лет.

На творческой встрече прозвучали авторские песни, которые исполнила Татьяна Мазилкина, саратовский композитор, автор и исполнитель патриотических песен о космосе.

Также в ходе творческой встречи участникам была представлена возможность услышать авторские песни в исполнении Татьяны Мазилкиной, саратовского композитора, автора и исполнителя патриотических песен о космосе.