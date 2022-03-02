Сегодня, 02 марта, ветеран Великой Отечественной войны Николай Немчук обратился с речью к тем, кто сейчас принимает активное участие в военных действиях на Украине.

— Дорогие ребята, солдаты, офицеры. Те, кто сейчас принимает активное участие по освобождению Украины от нацистской чумы. Вы — творите историю, Вы защищаете интересы народа и Украины, и России, и всего человечества. Я, как Ветеран Великой Отечественной войны, желаю вам успехов в этом благородном историческом событии.

— Выполняйте четко и ясно все приказы и распоряжения своих командиров. И помните, что это историческая миссия — освобождение Украины от последователей нацистов. Мы с вами. Мы вас поддерживаем. Враг будет разбит, и победа будет за нами!