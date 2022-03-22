Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Филиппович Клименко выступил в поддержку российской спецоперации на Украине.

— Вся сегодняшняя ситуация, сложившаяся России с Украиной мне напоминает начало 1945 года, когда бандеровцы совершали нечто похожее. Они до последнего не хотели сдаваться, уничтожали и взрывали всё на своём пути, издевались над людьми. Мне, как ветерану горько и обидно сейчас на всё это смотреть.

Наши солдаты во время войны защитили Европу, очистили её от фашизма, а она встала теперь против нас. Нацисты уничтожают мирных жителей, разрушают всё, эти нелюди творят невообразимое.

Я верю, Россия победит, я горжусь нашими военнослужащими, которые проявляют мужество, отвагу и героизм, борются за мир на земле. Иначе быть не может. Ещё Александр Невский сказал: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет». Мы победим! — заявил Владимир Филиппович.