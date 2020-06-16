— Саратовская область играла одну из ключевых ролей во время Великой Отечественной войны в Сталинграде, Курске, Москве. 680 тысяч наших земляков защищали Родину на разных фронтах, 315 тыс. из которых не вернулись домой. Город Саратов славен такими героями как Клочков, Панфилов, Талалихин, 10 дивизий защищали столицу государства Великой Отечественной войне. Именно поэтому Саратов также заслуживает особую благодарность.

Саратов – город прифронтовой, город 4 оперативных фронтов тыла, здесь в годы войны работало более 300 эвакогоспиталей и, несомненно, он заслужил не только высокое звание город трудовой доблести, но и Великого Парада в юбилейный Год Победы.

Я уверен, что даже без зрителей это мероприятие станет важным свидетельством и данью памяти того неоценимого вклада нашего города и области в Великую Победу, ведь мы действительно это заслужили, это еще одна возможность выразить дань уважения нашим героям и труженикам тыла, вспомнить о тех, кто не вернулся с поля боя

Хочу обратиться к руководству нашей области в лице Губернатора с просьбой провести Парад Великой Победы 24 июня, у нас есть все возможности для того, чтобы он прошел на достойном уровне, я с большой гордостью приму в нем участие.

Я благодарен нашему Губернатору за то, что при его поддержке в знаменательную дату 9 мая мы открыли памятник Воину-освободителю, на котором выгравированы очень значимые и великие слова: «Слава воинам советской армии, погибшим в боях за освобождение и спасение человечества от фашисткого рабства».

Мы сделали это тогда, несмотря на сложную обстановку с вирусом, поэтому можем и должны сделать это и сейчас.

Наша молодёжь должна видеть живых участников войны, знать и помнить о необыкновенном героизме наших земляков: героев Советского Союза, а их в Саратове — 293, тружеников тыла, тех, кто ковал Победу. Эти люди вершили великую историю, они выдержали, выстояли и победили. 75 годовщина Победы – это праздник для всех и парад должен быть, мы заслужили это — говорит ветеран.