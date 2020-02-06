Перед торжественным вручением медалей состоялось чаепитие, где ветераны рассказали о трудовых подвигах тружеников тыла на заводах Заводского района.

Со словами благодарности за неоценимый вклад в Победу, пожеланиями крепкого здоровья и долголетия поздравили ветеранов и вручили юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» депутаты Саратовской областной Думы – Татьяна Ерохина, Юлия Литневская, депутаты Саратовской городской Думы – Вячеслав Доронин, Александр Гуреев, руководитель аппарата администрации Заводского района Евгений Чеконов.

По окончании встречи с ветеранами, в своём Instagram-аккаунте litnevskaya.jm, Юлия Литневская отметила:

— Встречи с ветеранами труда Заводского района Саратова всегда оставляют глубокий след в душе.

Самоотверженные, честные, много вынесшие на своём трудном веку, они сохранили столько жизнелюбия, душевной теплоты, чистоты.

И топливо, и подшипники, и оружие, и самолёты — всё давал фронту Заводской район Саратова.

Саратовский авиационный завод в годы Великой Отечественной Войны выпускал самолёты-истребители ЯК -1, ЯК-3, автоматы ППШ, корпуса гранат Ф-1 («лимонка»), корпуса мин «М-62», зенитные установки. В ночь с 23 на 24 июня 1943 года завод подвергся налёту немецкой авиации, но уже через 80 суток был восстановлен и реконструирован.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод в годы войны освоил выпуск пиролизного сырья, которое являлось компонентом для получения взрывчатого вещества тринитротолуола. Также предприятие производило керосин и масла автола.

За весь период войны, в ходе постоянных бомбёжек заводу был нанесен непоправимый ущерб — бомбили заводскую ТЭЦ, резервуарные парки, железнодорожный подъездной путь. Завод был разрушен почти до основания. Горели не только нефтепродукты, но и земля, пропитанная ими. В июне 1943 года были начаты работы по восстановлению разрушенного хозяйства завода, который уже через полгода начал работать. За первый месяц после возобновления производственной деятельности предприятие перевыполнило план на 150%. Топливо пошло на Курскую дугу. Руками саратовцев ковалась Победа.