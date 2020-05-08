Праздничное настроение, соблюдая меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, обеспечили саратовские артисты, памятные подарки вручили депутаты областной и городской Думы.

Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская вместе с депутатом Саратовской городской Думы, начальником Управления Пенсионного фонда РФ в Заводском районе Александром Гуреевым, директором клуба «Увек» Сергеем Балдиным и методистом художественного отдела «Городского дома культуры национального творчества» Екатериной Осипенко поздравили ветерана Великой Отечественной войны из Заводского района Саратова Михаила Дмитриевича Быкова с наступающим Днём Победы. Помимо подарков, фронтовика порадовали персональным концертом с исполнением песен военных лет и чтением тематических стихов.

Михаил Дмитриевич Быков был разведчиком в артиллерийском полку, 27 февраля 1943 года участвовал в битве вместе с легендарным Александром Матросовым, закрывшим своей грудью вражеский пулемёт. Дошёл, по его словам, «от Волги и до самого до Берлина», где и встретил Великую Победу. Он отмечен высочайшими боевыми наградами, в числе которых Орден Отечественной войны.

— Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным. Дай Бог всем здоровья и долгих лет жизни, – поблагодарил ветерана Александр Гуреев и также вручил памятные подарки, а его родных поблагодарил за заботу о фронтовике.

— Наш долг – беречь наши семьи, и эта Победа – ради их блага и блага всего Отечества, – сказал Михаил Дмитриевич.

После войны он всю жизнь проработал пожарным спасателем, и в мирное время посвятив свою жизнь спасению людей. Имеет почётный титул заслуженного пожарного России МЧС. Из всех заслуженных работников пожарной охраны Российской Федерации, проживающих в Саратове, на сегодняшний день он остался единственным ветераном Великой Отечественной войны.

— Очень люблю бывать в гостях у Михаила Дмитриевича. С «дедушкой» (как его ласково величает вся родня, включая и внуков, и правнуков) меня познакомил Александр Курченков. Очень надеюсь, что ещё много-много раз смогу побывать в гостеприимном доме Ветерана. Зная, что практически всегда (исключая нынешний сложный период) в гостях у дедушки бывает младшее поколение дружного семейства, совместно с фондом «Столица милосердия» подготовила подарки и для них. Вообще же у настоящего Мужчины, проливавшего кровь за свою страну, и семья соответствующая! – рассказала о визите в гости к ветерану подписчикам своего инстаграм-аккаунта litnevskaya.jm Юлия Литневская.