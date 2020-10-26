В этом году ветерану Великой Отечественной войны, командиру взвода тяжелых танков Алексею Ленкову исполнилось 105 лет. Его экипаж участвовал в освобождении Литвы и в ходе сражения уничтожил пять танков противника. После войны Алексей Ленков переехал в Саратов, где работал водителем.

Алексей Ленков родился в 1915 году в селе Шайтанка Курганской области. В 1937 году его призвали в Красную армию. В 1941 году окончил военно-политическое училище в Смоленске. В годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Москвы на Химкинском направлении. В 1953 году Алексей Ленков стал командиром взвода тяжелых танков. В составе армии он освобождал Литву от немецко-фашистских захватчиков. Его экипаж уничтожил пять танков противника «Тигр», артиллерийские батареи и пулеметные «гнезда». В 1944 году во время сражения в Латвии получил тяжелое ранение и контузию. Храбрый танкист был отправлен на лечение в госпиталь в Кировскую область. Алексей Ленков был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, гвардейским знаком и медалью «За отвагу».

После войны Алексей Ленков был направлен на работу в райком партии города Маркс. В 1955 году он переехал в Саратов, где работал водителем Главприволжскстроя. Трудовой стаж Алексея Ленкова насчитывает более 45 лет.

В этом году Алексею Ленкову исполнилось 105 лет. Когда его называют героем, он скромно отвечает: «Ну, какой я герой, ребята, воевал так же, как все! Мы иначе жить и поступать не могли!». В день рождения ветерана Совет ветеранов Дальней авиации и коллектив педагогов и учащихся образовательного центра имени М.М. Расковой отправили ему видеопоздравления. Подарком для Алексея Ленкова стала его любимая песня «В лесу прифронтовом» в исполнении Елены Гуляевой, выпускницы школы №15, лауреата всероссийских и международных конкурсов эстрадной песни.