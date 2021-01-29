В Балашове Саратовской области прошли съемки для программы «Следтвие вели…» телеканала НТВ, сообщает пресс-служба ОП Балашовское.

Сюжет нового выпуска программы «Следствие вели…» федерального телеканала «НТВ» основан на реальных событиях и касается расследования резонансного убийства, совершенного в 80-х годах прошлого века, в раскрытии которого принимали участие сотрудники милиции Балашовского ГОВД и следователи балашовской прокуратуры.

О ходе следствия телевизионщикам рассказал ветеран МВД Николай Митрюшкин, который в 80-е годы был инспектором уголовного розыска Балашовского городского отдела внутренних дел и Евгений Гоголев, который был следователем прокуратуры Балашовского района и первым выезжал на место происшествия.

Дата выхода программы в эфир пока неизвестна.