Депутат госдумы Николай Панков встретился с Советом ветеранов Балаковского района. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов».

— За чаем с ветеранами Балаково говорили о том, что нужно сделать для города и людей, которые здесь живут.

У них есть интересные проекты, которые помогают хранить память о подвиге земляков в годы войны. Есть прекрасный музей, где хранится информация о 17 Героях Советского Союза и 13 Героях Социалистического Труда. У каждой школы есть свой герой, на которого равняется молодёжь. Всегда взаимодействуем по этим вопросам.

Но было бы правильно увековечить имена героев-земляков и в названиях улиц. В том числе, уроженца Балаково, генерал-полковника Ивана Коровникова. Будем вместе этого добиваться.

Ветераны горячо поддержали идею о возрождении речного училища в Балаково. И готовы помогать воплотить ее в жизнь. В том числе, помочь найти квалифицированных преподавателей. Говорят, что именно с этого училища начинался город. А его выпускники трудятся во многих регионах страны и даже за рубежом. Еще раз встретимся и обсудим, как должна строиться работа возрожденного училища, и каким специальностям там можно обучать, — отметил Николай Панков.