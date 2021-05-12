Труженики тыла и участники войны Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») получали поздравления с 76-летием Великой Победы. Ветеранам вручили цветы, поздравительные открытки и подарочные наборы, а также оказали материальную помощь.

Руководители предприятия возложили цветы к мемориалу героям фронта и тыла Саратовского НПЗ, к бюсту Героя Советского Союза Александра Некрасова – работника завода, погибшего в боях за освобождение Румынии, к братской могиле заводчан на Увекском кладбище и мемориалу пожарным, защищавщим завод от огня во время бомбардировки предприятия.

Среди ветеранов, принимавших поздравления, участник войны Алексей Аринушкин. Подростком во время войны он работал в колхозе. Потом по спецнабору его направили в ремесленное училище №7, в котором обучались специалисты для Саратовского НПЗ. С 1950 года Алексей Николаевич служил на Западной Украине, участвовал в ликвидации бандформирований. После демобилизации вернулся на родной завод и проработал здесь еще четверть века.

Ветераны и работники Саратовского НПЗ ежегодно принимают участие в патриотической акции «Бессмертный полк». В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, она была проведена в режиме онлайн на официальных страницах ПАО «Саратовский НПЗ» в социальных сетях.

Участники акции передали письма и фотографии защищавших Родину родственников из семейных архивов. Мы помним о героях и гордимся ими.

В 1941 году многие мужчины — работники Саратовского НПЗ — ушли на фронт, оставшиеся женщины и подростки, невзирая на регулярные бомбардировки, наладили круглосуточное производство топлива. В 1943 году завод был разрушен на 80 процентов, но благодаря героическому труду людей, восстановлен в рекордно короткие сроки, и топливо вновь пошло на фронт. За свой подвиг коллектив предприятия награжден орденом Отечественной войны I степени, на вечное хранение ему передано Знамя Государственного комитета обороны СССР.