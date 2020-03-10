Президент понимает значимость того, что было сделано людьми нашего поколения, отмечает Анатолий Лемешкин и выражает надежду, что депутаты согласятся с главой государства.

В ближайшее время депутатам предстоит рассмотреть поправки в Конституцию РФ. Ко второму чтению законопроекта предложенные президентом Владимиром Путиным поправки поступили в Государственную Думу. Среди них большое место занимает «социальный блок». По мнению Почетного гражданина города Балаково, председателя Совета ветеранов Анатолия Лемешкина, поправки в Конституцию, касающиеся пенсий, семьи, защиты труда и прав человека давно назрели и необходимы в обществе.

— Поправки закрепляют в Конституции повышение пособий и других социальных выплат, гарантируют пенсионерам регулярную индексацию пенсий, это очень важно для людей, отдавших все свои силы во благо Родины, тем, кто воевал, кто поднимал и восстанавливал нашу страну в послевоенное время. Это показывает, что наш президент понимает значимость того, что было сделано людьми нашего поколения. Надеюсь, депутаты федерального парламента и областной Думы поддержат предложенные поправки, – сказал Лемешкин.

Аналогичного мнения придерживается и член Общественной палаты, председатель региональной общественной организации «Фонд Книги Памяти» Георгий Фролов, который считает закрепление большого социального блока в Основном Законе важным и своевременным. Однако он добавляет еще одну важную мысль:

— Идея запретить отчуждение российских территорий другим государствам особенно близка ветеранам, тем, кто воевал за нашу страну. И тогда, в годы войны, и сегодня даже подумать о том, чтобы отдать хоть клочок родной земли, кажется нам кощунственной. 27 миллионов жизней принесено на алтарь свободы и независимости. И идею об утверждении в Конституции неделимости страны я приветствую всем сердцем.