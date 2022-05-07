В Саратовской области ветераны смогут бесплатно пользоваться услугами такси до конца текущего года. Об этом сообщил глава минздрава области Олег Костин в своем телеграм-канале.

Для этого ветерану требуется позвонить прикрепленному к нему работнику соцзащиты. Затем тот создаст соответствующую заявку.

Услуга появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны, к 10 июня. Лимит составит три тысячи рублей на человека до конца года.

Данную программу запустило минцифры совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси.