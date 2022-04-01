Выполнив свыше восьмисот анализов Саратовская МВЛ не обнаружила опасных образцов кормовой продукции.

В 1 квартале 2022 года специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ» провели бактериологическое исследование 271 пробы растительных и животноводческих кормов. по показателям безопасности проверили фуражные пшеницу, овес, кукурузу, подсолнечный жмых, кормовую мясокостную муку, комбикорм, подсолнечный шрот, а также корма для мелких непродуктивных животных.

Специалисты отдела провели 810 исследований на наличие общей бактериальной загрязненности (ОБЗ), сальмонелл, энтеропатогенных типов кишечной палочки, протея, анаэробов, живых клеток продуцента, плесени, желтого слизистого бактериоза, пастерелл, энтерококков.

В результате проведенных испытаний положительных результатов не выявлено. Лаборатория не обнаружила опасных образцов кормовой продукции.

Специалисты напоминают: «От качества и безопасности корма зависит здоровье животных. При нарушении технологического процесса приготовления и условий хранения в нем могут развиваться различные микроорганизмы. Поэтому важно регулярно осуществлять микробиологический контроль. Использование кормов, обсемененных микроорганизмами, провоцирует различные заболевания желудочно-кишечного тракта и может привести к гибели животного».