Жители Саратовской области теперь могут получить услуги ветеринарных специалистов в электронном виде. Можно подать заявление на регистрацию специалиста или получения разрешения на грузы, подконтрольных службе, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Услуга по регистрации предоставляется ветеринарным специалистам, не являющимся работниками государственной ветеринарной службы и планирующими заниматься частнойветеринарной практикой или работающих на пищевых

перерабатывающих предприятиях, в животноводческих хозяйствах.

За разрешением на перемещение хозяйствующие субъекты могут обратиться в управление ветеринарии при оформлении «бумажных» ветеринарных сопроводительных документов на транспортировку животноводческих грузов за пределы региона.

Заявителям необходимо помнить, что для обращения за госуслугой через портал требуется подтвержденная учетная запись на ЕПГУ.

Это позволяет обеспечить круглосуточную доступность, отсутствие очередей, информирование на каждом этапе работы по заявлению, получение всеобъемлющей информации по интересующей услуге и фиксированный срок получения услуги.