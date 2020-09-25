Балаковцы 20 сентября сообщали о массовом падеже птиц в городе, ветеринары провели исследования по этому поводу. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области.

Специалисты отметили, что инфекционных заболеваний у птиц не выявлено, они скончались не из-за вирусов и бактерий, которые присущи соседствующим с человеком животным.

Ранее сообщалось, какие болезни точно не привели к смерти.

В городе сохраняется благополучная эпизоотическая обстановка по карантинным, особо опасным заболеваниям и заболеваниям, общим для человека и птицы.