Ветеринары региона обработали места, которые могут быть распространителями бешенства. В связи с этим в трех районах области был отменен карантин по бешенству животных.

Так, в Лысых горах, поселке Возрождение Хвалынского района и селе Петрово Аткарского района была проведена вакцинация против опасной инфекции. Было привито порядка 500 домашних и сельхозживотных.

После отмены ограничений в указанные населенные пункты был разрешен ввоз и вывоз поголовья. Карантин там длился два месяца. До сих пор случаев заболеваний не зафиксировано.

Стоит отметить, что благодаря профилактике бешенства уровень заболеваемости упал в пять раз.