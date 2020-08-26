Сегодня специалисты Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории сообщили информационному порталу «Новости Саратова» результаты исследования останков голубя на 5-ой Дачной.

Выяснилось, что у птицы отсутствуют заразные заболевания, опасные для человека. Скорее всего, голубь погиб от бактериальной болезни или отравления в связи с питанием на помойках.

В городской среде голодные птицы зачастую добывают пропитание на помойках, что постепенно губит их здоровье.

Такое количество мертвых голубей в районе 5-ой Дачной и связано с наличием там площадки бытовых отходов.

— По мнению специалистов, ситуация не представляет угрозы для эпизоотического благополучия города Саратова по болезням птиц и для здоровья населения, — сообщают в областном управлении ветеринарии.