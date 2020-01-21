Утро вторника в Саратовской области будет с небольшими осадками в виде мокрого снега и тумана. Местами возможно налипание снега.

Юго-западный ветер будет достигать 6-11 м/с, порывами до 15 м/с. Температура воздуха колеблется от -4 … до +1 °C.

Днем и вечером возможны умеренные осадки с туманом и метелью. Порывы ветра усилятся до 15-18 м/с, а столбик термометра будет на отметке -3 … +2 °C.

В областном центре синоптики прогнозируют день немного теплее. Утром приятные +1 °C будут сопровождаться западным ветром 5 м/с.

К вечеру градусник покажет -2 °C, а ветер поменяет направление на юго-западное и достигнет 6 м/с.