Ветеринар из Новоузенского района Саратовской области лишен права выдачи сертификатов из-за попытки оформления документов на мясо предприятию с истекшей лицензией. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Махинация была выявлена с помощью мониторинга ФГИС «Меркурий». Проверка показала, что ветврач выписал документы на 2,5 тонны баранины в адрес хозяйствующего субъекта, с истекшим сроком годности. Его привлекли к административной ответственности и лишили права выписывать ветеринарную документацию.

Кроме того, благодаря системе «Меркурий» была выявлена фантомная площадка, через которую реализовано более 20 тонн молочной продукции. Сейчас по этому факту проводится проверка.

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