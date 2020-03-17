Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел ряд телефонных переговоров с председателями Правительств стран-союзников и партнеров и предупредил их о временном закрытии границ России. Об этом сообщает портал российского кабинета министров.

В частности 15 и 16 марта Михаил Мишустин говорил с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, а также премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Он предупредил их о временном закрытии границ России для въезда иностранных граждан из-за пандемии коронавируса с 00:00 часов 18 марта до 00:00 часов 1 мая 2020 года. Михаил Мишустин попросил глав стран-партнеров с понимаем отнестись к сложившийся ситуации, подчеркнув, что принимаемые меры носят временный характер.

Также он рассказал, что ограничение на въезд в страну не распространяются на дипломатических сотрудников, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.