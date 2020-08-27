Въезд в Энгельс со стороны моста из Саратова перекрыли из-за ремонта. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Виной всему работы на улице Лесозаводская.

Автомобилистов просят использовать для проезда мост у села Пристанное.

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