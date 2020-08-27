Домой Важное Въезд в Энгельс перекрыт из-за ремонта на Лесозаводской ВажноеУтро в пробке Въезд в Энгельс перекрыт из-за ремонта на Лесозаводской По Новости Саратова - 27.08.2020 224 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Въезд в Энгельс со стороны моста из Саратова перекрыли из-за ремонта. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция. Виной всему работы на улице Лесозаводская. Автомобилистов просят использовать для проезда мост у села Пристанное. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ремонт Трофимовского моста перенесли на ноябрь Саратовцев предупреждают о масштабном отключении воды Владимир Путин посетил аэропорт «Гагарин» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Въезд в Энгельс перекрыт из-за ремонта на Лесозаводской Новости Саратова - 27.08.2020 0 Въезд в Энгельс со стороны моста из Саратова перекрыли из-за ремонта. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция. Виной всему работы на улице Лесозаводская. Автомобилистов просят использовать для... Малоимущим семьям с детьми из Саратовской области дают коляски и кроватки... 27.08.2020 Митрополит Лонгин проведет в выходные свою последнюю службу в Саратове 27.08.2020 Билет в кинотеатры Саратова за 10 лет подорожал в два раза 27.08.2020 В Красноармейском районе больше суток пытаются потушить 60 га горящего леса 27.08.2020