Сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются около четырех тысяч саратовских семей. В прошлом году услугу подключили более полутора тысяч абонентов компании, а с января по март этого года жители 400 квартир и частных домов приобрели видеокамеры.

— Повышенный интерес к видеонаблюдению обусловлен, в частности, развитием сетей связи в коттеджных микрорайонах. Получая доступ к скоростному интернету, многие пользователи устанавливают комплект внутренних и уличных видеокамер для присмотра за жилыми помещениями, парковкой, придомовой территорией, гаражом или садовым участком. Сервис «Ростелекома» прост и надежен в применении, и благодаря ему домовладельцы уверены в безопасности близких и сохранности имущества, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

Пользователь может выбрать модель оборудования с теми функциями, которые ему необходимы. Внутренние видеокамеры, оснащенные микрофоном и датчиком движения, работают от сети Wi-Fi любого оператора. Устройство легко установить и подключить самостоятельно. Уличные гаджеты, снабженные инфракрасной подсветкой для съемки в темноте и защитой от дождя и перепадов температуры, подсоединяются к сети по кабелю. Активировать услугу помогают специалисты «Ростелекома».

Онлайн-трансляцию клиенты оператора могут смотреть на смартфоне, планшете и компьютере. В личном кабинете им доступен архив записей, которые хранятся в защищенном облаке провайдера до 30 дней.

— Уже год я пользуюсь видеонаблюдением. Это полезный и удобный сервис. Камеру настраивали вместе с сотрудником «Ростелекома» и нашли оптимальный угол обзора: просматривается и вход на территорию, и двор с припаркованной машиной. Устройство круглосуточно ведет съемку, и я спокоен за дом и автомобиль, — отмечает житель Энгельса Вячеслав Полянский.

Узнать об услуге подробнее и оставить заявку на приобретение камеры можно на сайте и по бесплатному телефону +7-800-100-08-00.