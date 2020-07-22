«Видеонаблюдением» от «Ростелекома» пользуются около трех тысяч саратовцев. С начала года услугу подключили жители 800 квартир и частных домов. Спрос на сервис заметно увеличился в мае и июне – на 30 процентов по сравнению с первыми месяцами года.

— Повышенный интерес к видеонаблюдению связан, в частности, со школьными каникулами. Многие семьи используют его, чтобы обеспечивать безопасность детей. Возможности загородного отдыха ограничены, и зачастую ребята остаются дома одни. Присматривать за детьми и контролировать обстановку в квартире родителям помогает видеокамера, — говорит директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Порошина.

Пользователи видят онлайн-трансляцию на смартфоне, планшете и компьютере. В личном кабинете им доступен архив записей, которые хранятся в защищенном облаке провайдера до 30 дней. Цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, микрофоном и датчиком движения работает от сети Wi-Fi любого оператора.

— Уже год я пользуюсь видеонаблюдением от “Ростелекома”. Если необходимо отлучиться, спокойно оставляю дочерей дома. Я всегда могу посмотреть, чем они заняты. Зная, что родители все время на видеосвязи, дети чувствуют себя под защитой, — отмечает житель Саратова Анна Ткачева.

Узнать об услуге подробнее и оставить заявку на приобретение камеры можно на сайте «Ростелекома» saratov.rt.ru и по бесплатному телефону +7-800-100-08-00.