«Ростелеком» поддержал в Саратове межрегиональный турнир «Zаряд Хакатон» по разработке приложений, 3D-моделированию и программированию. ИТ-марафон для школьников от 12 до 18 лет организовал детский технопарк «Кванториум». Команды, выбравшие кейс по VR-технологиям, создали прототип приложения для проектирования систем видеонаблюдения.

Участники построили виртуальный офис с кабинетами и предметами обстановки. Попадая в киберпространство, пользователь приложения мог переставлять и добавлять камеры с разными характеристиками, добиваясь оптимального обзора.

— Мы создали модели и написали скрипты, позволяющие перемещать камеры в любую точку и сразу же проверять, какой участок попадает в поле зрения устройства. Наш прототип можно оснастить технологиями искусственного интеллекта: добавить модули, которые будут самостоятельно сканировать помещение, воссоздавать его в виртуальной среде и предлагать готовую схему расстановки оборудования, — отметил Егор Григорьев, участник чемпионата «Zаряд Хакатон».

Разработчики представили проекты конкурсной комиссии, в состав которой вошли преподаватели ИТ-дисциплин из саратовских вузов и представители «Ростелекома». Эксперты оценили умение участников работать в команде, отметили степень проработки приложения, начислив дополнительные баллы за оригинальные подходы к решению задачи.

— Участники хакатона получили опыт проектной работы, необходимый разработчику, инженеру или программисту. За два дня команды придумали идею, создали собственный продукт и предложили варианты развития прототипа. Приятно видеть, что старшеклассники умеют решать практические задачи с большим количеством неизвестных. Уверен, что их увлечение ИТ в будущем перерастет в профессию и они найдут применение своим знаниям, — подчеркнул Максим Доронин, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

— После первого «Zаряд Хакатон» мы получили хорошие отзывы участников, и на второй чемпионат зарегистрировалось почти вдвое больше команд. Ребята познакомились с интересными кейсами, пообщались со специалистами в области разработки VR-приложений, оценили свой профессиональный уровень и наметили новые цели для развития. Мы благодарны партнерам за подготовку практических

заданий и за работу с командами во время турнира, — добавил Александр Матутин, начальник детского технопарка «Кванториум».

В ИТ-чемпионате состязались 53 команды из Саратовской, Ленинградской, Самарской, Тюменской, Нижегородской, Костромской, Воронежской областей, Забайкальского края, Башкортостана, Дагестана и Карелии. Ребята создавали проекты в течение трех дней, работая онлайн и в технопарке «Кванториум». Победители получили дипломы и полезные гаджеты от партнеров хакатона.