Видеоролик «Гагарин на саратовской земле», снятый жителями Саратовской области победил в окружном этапе всероссийского видеоконкурса «Диво России».

Он занял первое место в номинации «Видеоблог».

В ролике повествуется история жизни первого космонавта – от его учебы в училище и переезд в Саратов для поступления в индустриальный техникум до минут его космического триумфа.

В фильме не обошли стороной и внутренний мир первого покорителя космоса. Авторы рассказали о том, как Циолковский «перевернул» душу еще молодого Гагарина, вселив в него невероятную тягу к звездам.