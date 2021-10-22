Видеоролик «Ветряная мельница в селе Моршанка» занял первое место окружном этапе видеоконкурса «Диво России» в номинации «Историко-культурные достопримечательности».

В ролике рассказывается о сельской мельнице, расположенной в Питерском районе Саратовской области. Мельница полностью отреставрирована, и может порадовать своих гостей полностью восстановленным историческим обликом. Более того, мельница работает, удивляя туристов крутящимися каменными жерновами.

Рядом с мельницей – традиционная русская изба, передающая все элементы русского народного быта. Там есть и вязаные лыком лапти, и глиняная посуда, стоящая рядом с круглым самоваром, и традиционная русская печка.

Экскурсовод музея Юлия Мельникова пригласила туристов посетить Моршанскую ветряную мельницу.