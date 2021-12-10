Подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса на лучшую работу по
правовому просвещению и правовому информированию 2021 года, который приурочен к 300-летию прокуратуры России.
В адрес членов экспертной комиссии прокуратурами субъектов Российской
Федерации, а также приравненными к ним военными и иными специализированными
прокуратурами, были направлены 168 конкурсных работ, которые затрагивали темы
социального обеспечения и трудовых правоотношений, защиты прав несовершеннолетних, безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, профилактики коррупции, незаконного оборота наркотических средств, мошенничества в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и многие другие.
По итогам конкурса видеоработа старшего помощника прокурора Саратовской
области по правовому обеспечению Юлии Чайковской и помощника прокурора
Фрунзенского района г. Саратова, студентки Института магистратуры СГЮА Ксении
Шапошниковой заняла II место.
Победители и призеры конкурса представлены к награждению Генеральным
прокурором Российской Федерации Игорем Красновым.