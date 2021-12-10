Подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса на лучшую работу по

правовому просвещению и правовому информированию 2021 года, который приурочен к 300-летию прокуратуры России.

В адрес членов экспертной комиссии прокуратурами субъектов Российской

Федерации, а также приравненными к ним военными и иными специализированными

прокуратурами, были направлены 168 конкурсных работ, которые затрагивали темы

социального обеспечения и трудовых правоотношений, защиты прав несовершеннолетних, безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, профилактики коррупции, незаконного оборота наркотических средств, мошенничества в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и многие другие.

По итогам конкурса видеоработа старшего помощника прокурора Саратовской

области по правовому обеспечению Юлии Чайковской и помощника прокурора

Фрунзенского района г. Саратова, студентки Института магистратуры СГЮА Ксении

Шапошниковой заняла II место.

Победители и призеры конкурса представлены к награждению Генеральным

прокурором Российской Федерации Игорем Красновым.