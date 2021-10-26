Работы жителей Саратовской области вышли в финал всероссийского конкурса туристических видеороликов «Диво России»

Конкурс посвящен достопримечательностям и наиболее популярным туристическим местам страны, а также культурно-этнической составляющей и местам исторической славы. Он впервые стартовал на международной туристической выставке «INWETEX- CIS TRAVEL MARKET» в 2015 году и продолжается уже на протяжении семи лет.

В число победителей седьмого конкурса вошли 11 роликов, снятых в Саратовской области. В конкурсе участвовало почти 1200 видеороликов, около 300 фильмов и более 100 тематических фоторепортажей.

Визитной карточкой Саратовской области стал ролик «Гагарин на Саратовской земле», занявший первое место в номинации «Телевизионные репортажи. Люди». В шестиминутном видео рассказывается жизнь первого космонавта, начиная от его детских увлечений и заканчивая триумфальной фразой «Поехали». На кадрах ролика можно увидеть памятники, установленные первому космонавту на территории Саратовской области, в также экспозиции из первого музея Юрия Гагарина, открытого еще при жизни космонавта.

Стоит отметить, что космическая тематика в Саратовской области является центром притяжения иностранных туристов, ведь именно этот регион стал родиной первых людей, «ступивших» на земную орбиту. И именно сюда Юрий Гагарин приземлился после совершения своего полета в космос. На месте его приземления сейчас обустроен новый парк Покорителей космоса», который после визита президента России Владимира Путина решено перевести на федеральный уровень.

Напомним, что в этом году празднуется 60-летие полета в космос второго космонавта Германа Титова, который также является уроженцем саратовской области.

Ролик про Гагарина не единственный видеопроект, занявший первое место. Победителем номинации «Музыкальный видеоклип» стал ролик Этно-Отпуск на два дня, в красках показавший множество традиционных и этнических составляющих русской народной культуры.

Победителем в номинации «Экологические экскурсии» стал видеоролик «Экспресс-экскурсия 240 секунд», обозревающий инсталяции отдела природы Вольского краеведческого музея. Там представлены полноценные макеты природной местности различных экосистем с чучелами животных, обитающих там, а также обширная коллекция ракушек, насекомых и останков древних животных.

Особого внимания также заслуживает видеоролик «Ветряная мельница в селе Моршанка», снятый в Питерском районе Саратовской области. В ролике показана восстановленная до полностью рабочего состояния ветряная мельница, привлекающая в деревню поток туристов из других регионов. Также в видео показана музей-русская изба, стоящий радом с мельницей, в котором в полном объеме представлен русский народный быт.