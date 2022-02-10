С 10 февраля подписчики Wink смогут посмотреть одну из самых обсуждаемых
российских премьер начала года — фильм «Чемпион мира» (6+). В дни, когда весь
мир следит за сверхскоростными соревнованиями на зимней Олимпиаде, онлайн-
кинотеатр приглашает к экранам поклонников шахмат — спорта, в котором скорость
измеряется по-другому, но вкус победы не менее яркий.
В основу сюжета картины лег знаменитый матч между действующим чемпионом
мира Анатолием Карповым и претендентом на титул гроссмейстером Виктором
Корчным, который проходил в филиппинском городке Багио в 1978 году и длился три
напряженных месяца. Поединок, завершившийся победой Карпова, вошел в число
величайших шахматных матчей, став не только одним из самых долгих в истории, но
и одним из самых политизированных в условиях холодной войны. Корчной был
четырехкратным чемпионом СССР по шахматам, но в 1976 году отказался
возвращаться в страну после зарубежного турнира и остался в Швейцарии.
Режиссер Алексей Сидоров («Бригада», «Бой с тенью») подробно изучил биографии
шахматистов и документальную хронику, а для консультаций привлек эксперта —
куратора Музея шахмат, кандидата в мастера спорта и кандидата исторических наук
Дмитрия Олейникова. Перед съемками создатели фильма встречались с Анатолием
Карповым: он не только прочитал сценарий, но и пообщался с актером Иваном
Янковским, который воплотил образ 27-летнего чемпиона. Виктора Корчного
блестяще сыграл Константин Хабенский, создав на экране противоречивый и
эмоциональный портрет опытного соперника с непростой судьбой. Оба актера
провели немало времени над шахматной доской, а первую партию матча из 18 ходов
разобрали, выучили и сыграли на экране по памяти.
«Накал страстей превращает картину „Чемпион мира“ из спортивной драмы в
настоящий психологический триллер, а режиссерские ходы и современные
технологии помогают визуализировать сложный мыслительный процесс
шахматистов, добавляя сюжету остроты и современности. В дни, когда миллионы
зрителей переживают за наших на зимних Олимпийских играх, киноистория великой
шахматной победы станет вдохновляющим примером и для спортсменов, и для
болельщиков», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома»
Александр Косарим.