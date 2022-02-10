С 10 февраля подписчики Wink смогут посмотреть одну из самых обсуждаемых

российских премьер начала года — фильм «Чемпион мира» (6+). В дни, когда весь

мир следит за сверхскоростными соревнованиями на зимней Олимпиаде, онлайн-

кинотеатр приглашает к экранам поклонников шахмат — спорта, в котором скорость

измеряется по-другому, но вкус победы не менее яркий.

В основу сюжета картины лег знаменитый матч между действующим чемпионом

мира Анатолием Карповым и претендентом на титул гроссмейстером Виктором

Корчным, который проходил в филиппинском городке Багио в 1978 году и длился три

напряженных месяца. Поединок, завершившийся победой Карпова, вошел в число

величайших шахматных матчей, став не только одним из самых долгих в истории, но

и одним из самых политизированных в условиях холодной войны. Корчной был

четырехкратным чемпионом СССР по шахматам, но в 1976 году отказался

возвращаться в страну после зарубежного турнира и остался в Швейцарии.

Режиссер Алексей Сидоров («Бригада», «Бой с тенью») подробно изучил биографии

шахматистов и документальную хронику, а для консультаций привлек эксперта —

куратора Музея шахмат, кандидата в мастера спорта и кандидата исторических наук

Дмитрия Олейникова. Перед съемками создатели фильма встречались с Анатолием

Карповым: он не только прочитал сценарий, но и пообщался с актером Иваном

Янковским, который воплотил образ 27-летнего чемпиона. Виктора Корчного

блестяще сыграл Константин Хабенский, создав на экране противоречивый и

эмоциональный портрет опытного соперника с непростой судьбой. Оба актера

провели немало времени над шахматной доской, а первую партию матча из 18 ходов

разобрали, выучили и сыграли на экране по памяти.

«Накал страстей превращает картину „Чемпион мира“ из спортивной драмы в

настоящий психологический триллер, а режиссерские ходы и современные

технологии помогают визуализировать сложный мыслительный процесс

шахматистов, добавляя сюжету остроты и современности. В дни, когда миллионы

зрителей переживают за наших на зимних Олимпийских играх, киноистория великой

шахматной победы станет вдохновляющим примером и для спортсменов, и для

болельщиков», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома»

Александр Косарим.