23 августа состоялось заседание Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа по развитию молодёжной науки и продвижению современных технологий. В мероприятии, которое проходило в онлайн-формате, принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, и.о. руководителя ККСНИ НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков и ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» Нина Яныкина, а также участники научно-технологической смены молодёжного форума «iВолга».

Открывая заседание, Игорь Комаров отметил, что площадка форума «iВолга», который традиционно имеет инновационную составляющую, не случайно выбрана для обсуждения развития науки в регионах.

—Очевидно, что без постоянного притока молодёжи в научную сферу высокотехнологичного будущего и устойчивого развития у нашей страны не будет. Нужно создавать условия для формирования плодотворной научно-исследовательской среды для молодёжи. Глубокие знания, системное мышление, серьёзная научная дискуссия должны быть дополнены стимулами и методами, которые помогли бы молодому ученому чувствовать себя уверенно, – отметил полномочный представитель.

В выступлениях участников Совета ректоров вузов были подняты темы развития студенческой науки, как драйвера развития технологического предпринимательства, изменения классического образования под воздействием современных технологий, роли молодёжных научных сообществ в реализации стратегии научно-технологического развития России, а также рассмотрены лучшие практики поддержки молодых учёных в вузах регионов ПФО.

В ходе заседания Совета резидентам «iВолги» была предоставлена возможность задать вопросы ректорам вузов и получить конкретные ответы. Так, по инициативе «иволжан» было обсуждено внедрение молодёжных проектов и разработок в реальный сектор экономики, ускоренное развитие фундаментальной науки, миграция молодых учёных, создание условий для самореализации в регионах и другие.

По итогам дискуссий председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев высказал мнение о роли участия студентов в научных исследованиях.

—Обсуждая задачи привлечения молодёжи в сферу научной деятельности, Совет ректоров вузов округа, по сути, рассматривал задачи технологического прорыва, развития новых научных направлений и, что очень существенно, внедрения научных достижений в практику. Акцент на вопросах создания условий вовлечения молодых людей уже со школьной и студенческой скамьи в научные исследования принципиален, – сказал он.

По его словам, в высших учебных заведениях ПФО и Саратовской области действуют эффективные механизмы привлечения студентов к исследованиям, поддержки студенческих инициатив, взаимодействия с партнёрами из реального сектора экономики.