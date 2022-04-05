Виктор Чепляев, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина:

«5 апреля 2012 года Валерий Радаев был наделен полномочиями Губернатора Саратовской области. В сентябре 2017 года вновь становится Губернатором по итогам выборов. 10 лет в должности руководителя региона – легко ли это?

Легко ли в ежедневном режиме, практически без выходных, заниматься широчайшим спектром вопросов: от реализации инвестпроектов до строительства ФАПов в дальних селах, от водоснабжения жителей Заволжья до обеспечения жильем детей-сирот, от ремонта дорог до проблем обманутых дольщиков. И еще много, много вопросов, связанных с улучшением жизни людей. Быть первым в регионе – отвечать за все. Да, есть соответствующие министерства, службы, структуры, но за эффективность их работы, за результат отвечает Губернатор.

Что, прежде всего, отличает Валерия Радаева от большого числа начальников и чиновников? Это доверительные отношения с людьми, умение искренне общаться, желание помогать. И неважно, где проходят эти встречи — во дворах городских многоэтажек или на сельском сходе, с молодежью или старшим поколением, с работниками культуры или хлеборобами. Он всегда выслушает и будет искать решение, не оставив ни одной темы без внимания. Про таких говорят – они служат людям.

Насколько велика психологическая нагрузка, да и физическая, знает только Губернатор, и как он справляется с постоянным давлением множества обстоятельств и вызовов, знает только он сам. Глава региона каждый день на посту, делает свою работу.

За прошедшие 10 лет регион преобразился. Изменения отразились в строительстве и ремонте соцобъектов, открытии новых производств, благоустройстве территорий. Для этого были приложены огромные усилия Губернатора и его команды. Кто-то скажет, что развитие социальной и инженерной инфраструктуры области – это в большей мере результат поддержки Вячеслава Володина и федерального бюджета. Да, это так. Но помогают тем, кто делает свое дело, кто эффективно распоряжается этой поддержкой на благо людей.

Можно приводить много цифр, характеризующих стабильное движение Саратовской области вперед. И рост бюджетной обеспеченности, и заработной платы, ввод нового жилого фонда, приведенные в нормативное состояние километры дорог, новые школы, детские сады, парки и скверы. Но лучше посмотреть вокруг и увидеть обновленное жизненное пространство в селах и городах.

Все ли сделано? Конечно, нет!

Задач не становится меньше. Растут требования к уровню жизни, к эффективности власти на всех уровнях. Парадокс заключается в том, что во многих случаях оцениваются успехи области не в сравнении с тем, что было, а с тем, что хотелось бы видеть в родном регионе. Именно это делает процесс развития постоянным, как и ответственность Губернатора за благополучие людей».