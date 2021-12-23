Умер Дмитрий Борисович Зимин.

Один из немногих праведников, ради которых стоило не предавать огню этот содом…

Огромная, честная, великолепная жизнь, светлая память.

Из дневника, запись от 14 февраля 2017 года:

«Встреча с Зиминым. Его монолог про подонков у собак и обезьян, про место подонков в стае.

Про Сталина, который сделал ставку на подонков — и победил интеллектуалов.

Про век русской Катастрофы.

Про дату для всенародной минуты памяти (5 сентября, день объявления красного террора).

Дедушка такой дедушка; традиционно в домашней одежде, негромкая классическая музыка в кабинете…

Производит впечатление марсианина посреди московского зоопарка.

Таким должен был стать человек как вид, но победили подонки».