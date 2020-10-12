Вчера, 11 октября, председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала о своем полете на гидроплане.

Впечатлениями чиновница поделилась в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Она отметила, что воздушное судно снова встало на крыло.

Виктория Бородянская протестировала его, вскоре такое развлечение будет доступно для туристов. И отметила, что организация «Боевое Братство» серьезно взялась за дело, продукт будет «бомбический».

Напомним, ранее Виктория Бородянская прыгала с парашютом и рассказывала, как ей понравилось.