Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала о круизном туризме в регионе.

Это отдых стиля all inclusive — туристов кормят и проводят экскурсии.

Речные круизы входят в программу Ростуризма по кешбеку до 15 июня, можно вернуть деньги за поездку, если оплатить ее картой «Мир» до 30 июня.

Всего в Саратовской области более 300 теплоходов, отдыхают свыше 60 тысяч человек. До конца октября ожидается судоход — почти 300 теплоходов, на данный момент произведено 20 из них.

Сплавы по рекам Саратовской области проходят на небольшие расстояние, есть и на дальние, трехдневные маршруты. Есть межрегиональные — от Пензенской до Саратовской областей и туры на байдарках.