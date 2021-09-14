Днем, 14 сентября, в пресс-центр «Комсомольская правда Саратов» пригласили председателя комитета по туризму Саратовской области Викторию Бородянскую. В рамках пресс-конференции она рассказала о том, как конкурс туристических видеороликов «Диво России» способствует популяризации нового парка Покорителей космоса и других туристических объектов России.

По словам председателя, новый парк фигурирует во множестве роликов, в том числе не связанных напрямую с космической тематикой. Это играет важную роли в популяризации нашего региона в туристической среде.

По мнению Виктории, парк Покорителей космоса надо показывать много и часто, и рассказывать про его экскурсии, мероприятия и его историю, потому что от этого напрямую зависит приток туристов в Саратовскую область.