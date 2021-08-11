Вчера, 10 августа, не пресс-конференции, посвященной туризму Саратовской области, председатель комитета по областному туризму Виктория Бородянская рассказала о новых туристических маршрутах.

По ее словам, на территории Саратовской области реализуется 15 экскурсионных программ по космической тематике. В них будут входить основные элементы тематики: народный музей Гагарина, памятник Юрию Гагарину, экспозиция в Саратовском краеведческом музее, музей дальней авиации и парк Покорителей космоса.

Также председатель отметила, что наибольшей популярностью пользуются экскурсионно-образовательные программы, рассчитанные на детей школьного возраста.